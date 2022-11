Avengers: The Kang Dynasty, primi indizi da una star Marvel: QUESTO eroe ci sarà?

Il futuro del Marvel Cinematic Universe passerà per l'attesissimo Avengers: The Kang Dynasty, quinto capitolo della saga del team di supereroi dei Marvel Studios nonché primo atto di un nuovo ambizioso crossover che definirà la Saga del Multiverso e che proseguirà in Avengers: Secret Wars.

Nel corso di una recente intervista promozionale, la star di Shang-Chi Simu Liu ha discusso per la prima volta del film, che sarà diretto dal suo amico Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli. Parlando in esclusiva con ComicBook, l'attore ha dichiarato:

"È incredibile, sono molto felice per Destin. Ovviamente ho appreso della notizia un po' prima del resto del mondo, ma sono andato fuori di testa come un qualsiasi fan. Gli ho mandato tipo quaranta messaggi di fila per congratularmi, tutti con cento punti esclamativi. Sono incredibilmente felice per lui, si merita questo lavoro. Ciò che lo rende un regista così speciale, e l'ho detto fin dall'inizio anche quando abbiamo presentato il nostro film, è la sua capacità di realizzare un film da 150 milioni di dollari e farlo sembrare davvero un film piccolo, inteso nel senso più positivo del termine. Fa film di grande cuore, e sarà stupendo scoprire che approccio avrà con un titolo della saga degli Avengers, che solitamente sono degli eventi giganteschi. E' facile inseguire la vastità e la grandezza di questi eventi, ma il difficile è mantenere l'umanità delle storie e dei personaggi, e penso che lui sarà in grado di rendere questo film memorabile e speciale. E sono molto entusiasta di tornare a lavorare per lui...".

L'ultima frase chiaramente ha fatto scattare i sensi di ragno dell'intervistatore, che ha subito domandato se Shang-Chi farà parte di Avengers: The Kang Dynasty: "Penso di sì... voglio dire, lo spero. Chiaramente, non posso dire niente."

Ricordiamo che Jonathan Majors sarà Kang nel prossimo film degli Avengers: il nuovo capitolo della saga uscirà il 2 maggio 2025 e sarà seguito da Avengers: Secret Wars, ultimo film della Saga del Multiverso in arrivo l'1 maggio 2026.