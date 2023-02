Avengers: The Kang Dynasty, parla l'autore: eroi, Varianti di Kang e il ritorno di Namor

In attesa di capire se Spiderman di Tom Holland sarà davvero il protagonista di Avengers The Kang Dynasty dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, in queste ore sul prossimo film dei Marvel Studios sono finalmente arrivate una serie di dichiarazioni ufficiali grazie allo sceneggiatore Jeff Loveness.

L'autore, che ha introdotto ufficialmente Kang il Conquistatore nell'MCU con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, film diretto da Peyton Reed per il quale ha firmato lo script, ha parlato in un'intervista esclusiva concessa a ScreenRant di cosa i fan possono aspettarsi dal quinto episodio della saga degli Avengers, tirando in ballo tantissime Varianti di Kang e alcuni volti noti del team degli Avengers.

"Kang è un personaggio poliedrico, questa è la sua bellezza. Immortus e Kang sono due tipi molto diversi, ad esempio. Hanno visioni molto diverse dei propri piani. Allo stesso modo, Rama-Tut è molto diverso da loro due, e così The Centurion, e così via. La sfida è trovare il giusto equilibrio e rendere ogni personaggio diverso dagli altri, far capire perché sono diversi e qual è la loro prospettiva sulle cose. Ovviamente, Michael Waldron ha fatto un ottimo lavoro nell'impostarlo in Loki con He Who Remains. Con questo film di Ant-man abbiamo visto quanto è stato difficile batterne uno, e ora ce ne sono un migliaio. Buona fortuna a Occhio di Falco! O a War Machine".

Parlando con Comicbook, invece, Loveness ha anticipato che anche Namor apparirà in Avengers: The Kang Dynasty: parlando del personaggi di cui 'non vede l'ora di poter scrivere', infatti, lo sceneggiature ha risposto "Namor, ragazzi, Namor, non vedo l'ora di sceneggiare Namor".

Nel frattempo, Anthony Mackie ha lasciato intendere che il suo nuovo Captain America potrebbe non essere il leader degli Avengers nei prossimi film della saga.