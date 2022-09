Avengers: The Kang Dynasty, i lavori sul nuovo film Marvel inizieranno prima del previsto?

Lo sceneggiatore di Ant-Man & The Wasp: Quantumania Jeff Loveness ha anticipato che i lavori per Avengers: The Kang Dynasty potrebbero iniziare molto prima del previsto.

Come segnalato da Murphy's Multiverse, infatti, Loveness lo scorso 16 settembre è apparso al panel Inside Entertainment della Grand Canyon University, dove avrebbe rivelato i piani per iniziare a lavorare alla sceneggiatura The Kang Dynasty "nel giro di due settimane". Va notato che non ci sono stati annunci ufficiali riguardanti lo sviluppo o la produzione del prossimo film della saga degli Avengers, che è stato ufficialmente annunciato al San Diego Comic-Con 2022 nel corso del grande panel dei Marvel Studios.

Al momento sappiamo che il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton è stato ingaggiato a dirigere il film, che arriverà a maggio 2025, sebbene i rapporti abbiano suggerito che non sarà coinvolto nel suo sequel, Avengers: Secret Wars, che uscirà appena sei mesi dopo, a novembre 2025. Nonostante non esistano praticamente informazioni in merito alla trama del film, fatta eccezione per il fatto che i suoi eventi saranno 'conseguenza' della storia che verrà raccontata in Ant-Man 3, The Kang Dynasty sarà il primo capitolo dell'atto finale-doppio per la Saga del Multiverso, in maniera simile a come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame hanno rappresentato il culmine della Saga dell'Infinito.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dal mondo Marvel.