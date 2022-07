Avengers: The Kang Dynasty, Kevin Feige su Jonathan Mayors: 'Ci saranno molte varianti'

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha discusso, in una recente intervista promozionale, del ruolo di Kang il Conquistatore nella Saga del Multiverso e di come il villain di Jonathan Majors apparirà nei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe.

Nel corso dei numerosi annunci della Marvel al Comic Con di San Diego, lo studio ha confermato che la Fase 4, la Fase 5 e la Fase 6 del MCU formeranno la Saga del Multiverso, che avrà come 'super-villain' Kang il Conquistatore e che terminerà nel 2025 con Avengers The Kang Dynasty e Avengers Secret Wars, in uscita nello stesso anno nel giro di qualche mese.

Una delle grandi differenze tra il primo super-villain del MCU, Thanos, e il nuovo Kang, sarà proprio il concetto di Multiverso, che influenzerà pesantemente la presenza del personaggio nei vari progetti della saga e di conseguenza anche l'interpretazione di Jonathan Majors, chiamato a recitare nei panni di tantissime varianti di Kang. A questo proposito, Feige ha dichiarato: "È davvero impressionante ciò che Jonathan Majors è in grado di fare nei panni delle diverse incarnazioni, chiamiamole varianti, di Kang il Conquistatore. I fan lo vedranno in varie sfaccettature. È davvero fantastico".

Jonathan Majors ha fatto il suo debutto nel MCU nella serie tv di Loki nei panni di una variante di Kang il Conquistatore denominata Colui che rimane, una particolare variante che gestiva in segreto la Sacra Linea Temporale alle spalle della TVA. In attesa di scoprire se un'altra versione di Kang sarà presenta nella stagione 2 di Loki, vi ricordiamo che Kang il Conquistatore sarà visto in Ant Man 3, primo film della Fase 5 in uscita a febbraio 2023.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!