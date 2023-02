Avengers: The Kang Dynasty, Jonathan Majors vuole Robert Downey Jr: 'È affascinante'

Il Kang di Jonathan Majors farà ufficialmente il suo esordio (al netto di Colui-Che-Rimane) in Ant-Man and the Wasp: Quantumania: l'attore è però già proiettato al futuro, per la precisione a quell'Avengers: The Kang Dynasty che si preannuncia come un evento epocale. Perché, allora, non puntare a un clamoroso ritorno?

Dopo aver già ammesso di esser stato influenzato da Robert Downey Jr. per il suo Kang, infatti, Majors ha nominato proprio la star di Iron Man quale sogno proibito in vista del prossimo film sugli Avengers: "Oggi è il giorno di Robert Downey Jr., continua a venirmi in mente. So che lui è uno degli originali. Io sono un suo grandissimo fan, penso che con Iron Man abbia fatto un grande regalo alla cultura in generale" sono state le parole di Majors.

L'attore ha proseguito: "Mi piacerebbe tanto incrociarlo per una scene e vedere le nostre filosofie scontrarsi, come personaggi e come attori. Lo trovo un artista davvero affascinante, ed è per questo che anche Iron Man è così affascinante. La sua versione di Iron Man rappresenta una visione del mondo davvero chiara e tutta l'energia degli Avengers. Kang invece rappresenta una nuova era". Vi piacerebbe assistere a questo incontro? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di passato e futuro, intanto, lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty ha criticato il viaggio nel tempo di Avengers: Endgame.