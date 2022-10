Avengers: The Kang Dynasty, Jonathan Majors e il regista hanno già discusso di Kang

Dopo averlo visto in Loki, nei panni di Colui che Rimane, Jonathan Majors farà finalmente il suo esordio nei panni di Kang Il Conquistatore nel nuovo Ant-Man and the Wasp: Quantumaia e nel corso di una recente intervista concessa a Variety, la star ha rivelato di aver già incontrato Destin Daniel Cretton per parlare di Avengers: The Kang Dynasty.

Ecco cosa ha detto Majors, che prossimamente vedremo in Creed III nei panni del nuovo avversario di Adonis Creed.

"Beh, abbiamo solo fatto due chiacchiere", ha detto Majors quando gli è stato chiesto se fosse entusiasta di lavorare con Cretton. "Abbiamo parlato a lungo, e lui ha una mente aperta, un cuore aperto e una mentalità ben precisa. Lui e il lavoro che fa hanno i piedi per terra, e credo che questa sia la parte più importante: abbiamo a che fare con dei miti, capite? Cos'è un Kang? Cos'è un film? Cos'è un film del MCU, sapete? Cosa significa? Che aspetto ha? Queste sono le domande che ci poniamo, ma tutto questo funziona quando è fondato e davvero, davvero inserito nelle circostanze date di ciò che sta accadendo tra queste persone e di ciò che possiamo illuminare per noi stessi come specie".

Majors in precedenza aveva parlato con Men's Health raccontando il suo percorso per diventare Kang. L'attore ha iniziato con il ruolo di Loki e poi ha avuto conversazioni più ampie sul futuro di Kang nel MCU.

"Sono stati il personaggio e le dimensioni di Kang [ad attirarmi verso il ruolo]", aveva spiegato Majors. "E il potenziale che aveva. Ho pensato di correre il rischio". Secondo quanto dichiarato nell'intervista, Majors non ha incontrato Kevin Feige prima di apparire in Loki. Sono in molti poi a pensare che il Kang di Majors possa essere davvero il nuovo Thanos del MCU.

Come detto, vedremo per la prima volta il Kang di Majors in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in arrivo il 17 febbraio 2023 al cinema. Avengers: The Kang Dynasty dovrebbe arrivare nel 2025.