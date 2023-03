Avengers: The Kang Dynasty, niente Fantastici 4 né Blade? Parla l'autore

C'è tanta attesa per il debutto dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe, soprattutto per vedere gli eroi interagire con gli altri personaggi dei Marvel Studios, ma a quanto pare un crossover con il resto degli Avengers è ancora lontano.

Secondo quanto dichiarato in un'intervista a Gizmodo dallo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jeff Loveness, che sta scrivendo il quinto capitolo della saga Avengers, Avengers: The Kang Dynasty, tra Varianti di Kang e il ritorno di Namor, lo sviluppo della storia lascerebbe spazio all'apparizione dei Fantastici Quattro (e anche di Blade, altra attesissima new entry della Fase 5) ma le possibilità che ciò accada sono scarse, se non addirittura nulle.

"Sì, è decisamente una cosa complicata. Ma anche quando ho accettato il lavoro per Ant-Man, non volevo concentrarmi sulle tante cose esterne al film. Il mio compito è solo quello di gettare le basi per una buona storia e trovare i personaggi migliori per raccontarla. Con questi progetti è tutto un po' un ping pong con gli altri autori degli altri film, non so se mi spiego. Non ho sentito chi sta facendo i film dei Fantastici Quattro e di Blade, ma comunque nono userò nemmeno quei personaggi, molto probabilmente."

Ricordiamo che quando uscirà Avengers: The Kang Dynasty, attualmente previsto per il 2 maggio 2025, sia Blade sia i Fantastici Quattro avranno già esordito sul grande schermo dei Marvel Studios, dato che le attuali date d'uscita per i due progetti cadono al 6 settembre 2024 e all'8 novembre 2024. Loveness sta bluffando, oppure il tempo per i crossover di questi personaggi arriverà con il successivo Avengers: Secret Wars? Staremo a vedere.

Nel frattempo, continuano i rumor sui casting di Fantastici Quattro.