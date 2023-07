Avengers: The Kang Dynasty, i fan hanno una richiesta particolare per Kevin Feige

La data di uscita per Avengers: The Kang Dynasty è stata posticipata: il ritorno dei vendicatori non arriverà sul grande schermo prima del 2026, e i fan richiedono a gran voce l'intervento di Kevin Feige.

Il pubblico, attraverso Reddit, ha chiesto pubblicamente al presidente dei Marvel Studios la produzione di un nuovo film sugli Avengers prima di Avengers: The Kang Dynasty. I piani dell'MCU, però, sono già stati definiti da molto bene e tra le prossime uscite non c'è il tempo per le sorprese.

A quattro anni da Endgame, si allunga sempre di più il calendario di un prossimo film sugli Avengers malgrado i fan siano pronti a dare parecchi suggerimenti per una pellicola antecedente a The Kang Dynasty. Per una fetta di pubblico, infatti, i Marvel Studios potrebbero seguire la linea di Avengers: Age of Ultron, i cui incassi hanno superato il miliardo di dollari. Un po' di fortuna al botteghino servirebbe: dopo il flop di Ant-Man and the Wasp:Quantumania, soltanto Guardiani della Galassia Vol. 3 è riuscito a registrare un box office soddisfacente, ma minore rispetto alle aspettative.

Mentre il destino di Jonathan Majors nelle vesti di Kang è in bilico dopo le accuse di molestie, forse da parte dei fan, dietro la richiesta di un nuovo film degli Avengers prima del 2026, è appena arrivata un velato dissenso nei confronti del villain di Quantumania?