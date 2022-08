Avengers: The Kang Dynasty, un fan poster mostra Kang su una pila di corpi di eroi Marvel

Sono stati tanti gli annunci della Marvel durante il Comic Con di San Diego, dove Kevin Feige ha rivelato i futuri piani del franchise. Tra le pellicole in arrivo, quella che incuriosisce più di tutti è sicuramente Avengers: The Kang Dynasty, dove il nuovo villain, Kang, potrebbe fare una strage: un fan poster immagina proprio questo!

Come ricorderete, Kang è stato presentato come Colui che rimane nella prima stagione di Loki, dove è poi stato ucciso da Sylvie. Sembrerebbe la fine, ma in verità è soltanto l'inizio, perché un'altra variante del personaggio interpretato da Jonathan Majors era stata citata nella serie, e sembra che questa non abbia paura di giocare con il Multiverso. Kang sarà il main villain del quinto Avengers, ma Majors riprenderà il suo ruolo già nel prossimo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ponendo le basi per il futuro.

Proprio nel poster realizzato da venomhology, vediamo le conseguenze di ciò che potrebbe seminare Kang nel corso dei prossimi film: la locandina mostra infatti il logo degli Avengers sullo sfondo, sul quale si staglia Kang. Il villain veste la sua iconica armatura da battaglia neurocinetica, e si trova in piedi sulle macerie e sui corpi assassinati della presunta nuova squadra di Vendicatori.

Il poster ha ricordato a molti una scena di Avengers: Age of Ultron, in cui Tony Stark è perseguitato da una cupa visione indotta da Wanda Maximoff nella quale vede i suoi compagni di squadra morti. L'allucinazione si verificherà davvero? Per avere una risposta a questa domanda non ci resta che attendere. Intanto ecco alcune anticipazioni sui prossimi Avengers.