Avengers The Kang Dynasty: Destin Daniel Cretton conferma il suo coinvolgimento nel film

Qualche tempo fa è stato annunciato che Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il quinto capitolo degli Avengers, previsto per il 2 maggio 2025. Ma non solo.

Infatti, Cretton ha firmato un accordo con i Marvel Studios per sviluppare sia un sequel di Shang-Chi che una serie spin-off per Disney+, incentrata sulla organizzazione dei Dieci Anelli. Inoltre, al regista è stato anche affidato il nuovo show di Wonder Man, serie con protagonista l'omonimo personaggio della Marvel Comics.

Parlando con ComicBook.com della sua prossima serie "American Born Chinese" al New York Comic Con, Cretton ha dato la sua prima risposta pubblica alla notizia riguardante Avengers: The Kang Dinasty: "È vero? Penso di sì" ha confermato il regista ridendo.

Oltre al coinvolgimento di Cretton nel ruolo di regista, non si sa ancora molto di The Kang Dynasty. Dato il titolo del film, sicuramente Jonathan Majors avrà un ruolo importante, dopo che il personaggio è stato introdotto nel Marvel Cinematic Universe nel finale della prima stagione di Loki.

Al di là dei suoi progetti con i Marvel Studios, Cretton sta per lanciare la già citata American Born Chinese, serie in arrivo su Disney+ e basata sull'omonima graphic novel. Cretton ha rivelato che, a causa della natura ricca di azione dello spettacolo, ha portato una serie di volti familiari nel progetto.

"Un bel po', e in realtà abbiamo portato un gruppo di membri della squadra di Shang-Chi per aiutarci con il design dell'azione, i costumi", ha detto Cretton. "E' stato influenzato molto da Shang-Chi".