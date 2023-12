Avengers: The Kang Dynasty cambia titolo: adesso è noto come 'Avengers 5'

Il licenziamento di Jonathan Majors da parte dei Marvel Studios giocherà un ruolo significativo nel futuro della Saga del Multiverso, con un nuovo attore che verrà chiamato ad interpretare il villain Kang il Conquistatore, ma a quanto pare avrà ripercussioni anche sui titoli del film.

Ad esempio, come si legge sul The Hollywood Reporter, attualmente il prossimo film della saga degli Avengers Avengers: The Kang Dynasty è conosciuto internamente ai Marvel Studios solo come Avengers 5, con l'abbandono del sottotitolo The Kang Dynasty che potrebbe convalidare le recenti indiscrezioni sul fatto che il quinto episodio diventerà semplicemente Avengers: Secret Wars - Parte 1, seguendo un modello che molti film recenti, da Dune a Rebel Moon passando per Mission: Impossible, stanno adottando.

Stando a The Hollywood Reporter il film, previsto per l'1 maggio 2026, è ancora in fase di sceneggiatura e l'inizio delle riprese è ancora distante. Nessun regista è attualmente assegnato al progetto dopo la decisione di Destin Daniel Cretton di lasciare Avengers 5 per concentrarsi su Shang-Chi 2, ma gli ultimi aggiornamenti avevano ipotizzato l'assunzione di un singolo regista sia per Avengers 5 che per Avengers 6. A novembre, la Marvel ha assunto il creatore di Loki Michael Waldron per lavorare su una nuova bozza della storia.

