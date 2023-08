Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, svelati i titoli di lavorazione?

Qualche mese fa le date d'uscita di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars sono state rinviate di un anno, dunque ci sarà da aspettare ancora parecchio per aggiornamenti sulle due produzioni targate Marvel Studios, ma un nuovo leak delle scorse ore ha provato a portarsi avanti.

Mentre la maggior parte delle produzioni di Hollywood bloccate a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, i rumor sulle prossime uscite Marvel non si placano e in questo caso una nuova indiscrezione potrebbe aver svelato i titoli provvisori di Avengers 5 e Avengers 6, il cui sviluppo prosegue sottotraccia dietro le quinte: in un nuovo rapporto di Cosmic Circus, infatti, viene notato che i due film, che rappresenteranno il culmine della Saga del Multiverso, vengono portati avanti di pari passo e saranno strettamente collegati l'uno con l'altro, al punto che - sempre secondo le informazioni ottenute dall'outlet - condividono anche i titoli di lavorazione.

Nel caso di Avengers: The Kang Dynasty, la produzione continuerà lo sviluppo con il titolo provvisorio Apple Pie 1, mentre Avengers: Secret Wars entrerà in produzione con il titolo provvisorio Apple Pie 2. Per chi non lo sapesse, l'uso di questi titoli di lavorazione da parte della Marvel fanno parte di una lunga tradizione nello studio di Kevin Feige, dato che contribuisce a fornire un ulteriore livello di segretezza intorno al progetto.

Ricordiamo che Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars usciranno rispettivamente l'1 maggio 2026 e il 7 maggio 2027. Per altri contenuti, recuperate il trailer ufficiale di Loki 2.