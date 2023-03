Avengers: The Kang Dynasty, l'autore conferma: Fantastici 4 e X-Men non ci saranno!

Mentre il nuovo Marvel Cinematic Universe ancora stenta a decollare (almeno stando alle reazioni di buona parte dei fan) sono in molti a riporre le proprie speranze nell'arrivo di pezzi da 90 come Fantastici 4 e X-Men: nessuna delle due formazioni, però, dovrebbe prender parte al prossimo Avengers: The Kang Dynasty.

Dopo aver già smentito la partecipazione dei Fantastici 4 e di Blade al nuovo film degli Avengers, lo sceneggiatore Jeff Loveness ha infatti ribadito il concetto durante una recente intervista: "No, penso che tutta quella roba sia ancora lontana. Voglio dire, so che stanno facendo i Fantastici 4, ma è una cosa a sé. Quindi no, guardate... Io sono il più grande fan degli X-Men al mondo, ma no, penso debbano essere preservati per un po' di tempo" sono state le sue parole.

Loveness ha proseguito: "Questi Avengers comunque sono nei guai. Hanno un sacco di problemi con Kang, hanno già abbastanza roba con cui avere a che fare". Possibile, a maggior ragione, che a Doctor Strange, Captain Marvel, Hulk, Thor e soci non possa tornare utile un aiuto da Reed Richards, Wolverine e compagni? Staremo a vedere! Sempre Jeff Loveness, intanto, ha parlato anche del possibile ritorno di Namor in Avengers: The Kang Dynasty.