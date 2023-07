Avengers: The Kang Dynasty, Anthony Mackie non vede bene il futuro del film

Avengers: Kang Dynasty è sicuramente uno dei progetti più ambiziosi e più attesi tra tutte le altre produzioni Marvel Studios attualmente in lavorazione. Quello che sarà il quinto film sui vendicatori, nonché un tassello fondamentale per la saga del multiverso però, rischia di ritrovarsi invischiato in grossi problemi.

Attualmente infatti, l'intera industria cinematografica si ritrova sovvertita e bloccata a causa dello sciopero degli sceneggiatori, con la Screen Actors Guild che sta cercando a sua volta di negoziare un contratto più favorevole per evitare un'altra forma di protesta, che potrebbe costare cara al mondo dello spettacolo.

In tutto questo trambusto, i Marvel Studios si sono visti costretti a rimandare numerosi film e produzioni che avevano già una data di uscita certa, e per questo hanno anche dovuto annullare la loro solita partecipazione alla prossima edizione del Comic-Con di San Diego.

Ora, sembra che Anthony Mackie, una delle star dell'MCU, si sia pronunciata su quello che attualmente si prospetta essere il futuro di Avengers: The Kang Dynasty. Parlando con Inverso per promuovere la serie Twisted Metal infatti, l'attore si è pronunciato su cosa accadrebbe se non si trovasse modo di mettere fine alla attuale situazione nel cinema americano:

"Viene fuori un film di merda se scioperiamo", continua l'attore rivelando che l'unico modo per stare tranquilli è arrivare ad un nuovo accordo. "Dovranno farlo per forza, altrimenti dovranno trovarsi un gruppo di fottuti Youtubers per Avengers 5!"

"Da quando gli studios sono stati acquistati dalle grandi aziende, ci siamo fottuti. Non si tratta più di arte, nemmeno di un lavoro stimolante o divertente. Si parla solo di denaro, di azionisti. Stanno stuprando e saccheggiando l'industria" conclude la star.

