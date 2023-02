Avengers: The Kang Dynasty, Anthony Mackie lascia intendere che Cap non sarà il leader?

Proprio mentre gli appassionati del MCU hanno ricevuto l'indiscrezione sul futuro di Tom Holland nella saga dei Marvel Studios e sul ruolo di Spiderman come protagonista di Avengers The Kang Dynasty, il collega Avenger Anthony Mackie sembra fare un passo indietro dal ruolo di leader del team.

In una recente intervista con Empire, infatti, l'interprete di Sam Wilson, che durante la mini-serie Falcon & The Winter Soldier ha definitivamente ereditato lo scudo di Steve Rogers diventando il nuovo Captain America del Marvel Cinematic Universe, ha commentato la possibilità che Sam possa assumere la guida degli Avengers nei prossimi film crossover della saga ma, seppur attento a non rivelare alcun tipo di informazione sul futuro del franchise, l'attore si è mostrato a dir poco titubante in proposito.

"Lo sapete, Sam è l'unico membro del team senza superpoteri", ha detto Mackie. "È solo un tipo normale che decide di fare squadra con un gruppo di tipi strani. Essendo di New Orleans, ho partecipato a qualche rissa nel corso della mia vita. E il cuore e il carisma in una rissa non ti aiutano molto. Di solito le ho prese, e parecchie. Quindi per lui potrebbe essere un problema quando c'è da combattere gente tipo, che ne so, Thanos. Lo considero un Cap più umano rispetto ad un Cap giudice e leader."

Sebbene l'attore possa attribuire la mancanza di superpoteri di Sam Wilson alla possibilità o meno di guidare gli Avengers, comunque, per Anthony Mackie il superpotere del nuovo Captain America è la sua umanità: basterà a renderlo un leader al pari di Steve Rogers? Staremo a vedere.

