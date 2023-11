Avengers: The Kang Dynasty, via anche il regista Destin Daniel Cretton!

Il radicale cambio di piani previsto dai Marvel Studios era additato come un semplice rumor, ma nelle ultime ore sembra avvicinarsi in maniera preponderante alla realtà. Dopo l'addio dello sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty, arriva un'altra clamorosa notizia relativa all'atteso progetto.

Il nuovo capitolo della saga dei Vendicatori, infatti, rimane orfano di regista: secondo la rivelazione di Deadline, Destin Daniel Cretton ha abbandonato la cabina di regia del quinto film sugli Avengers, che avrebbe dovuto presentarci l'ascesa definitiva del Kang di Jonathan Majors.

A quanto pare, non si è trattato di un vero e proprio licenziamento, ma di un addio "amichevole" da parte di Cretton, il quale, comunque, rimane a bordo del sequel di Shang-Chi, il suo primo film sotto l'egida Marvel Studios, e la serie tv Wonder Man, con protagonista Yahya Abdul-Mateen II.

La domanda, pertanto, sorge spontanea: la tabula rasa dei veri e propri timonieri di Avengers: The Kang Dynasty è sinonimo di un cambiamento radicale nel progetto a lungo termine della Multiverse Saga? Gli indizi, più o meno evidenti, delle ultime pellicole e serie televisive sembravano eleggere Kang come l'erede di Thanos, la nuova "minaccia di livello Avengers". Tuttavia, la delicata situazione processuale alla quale è sottoposto Jonathan Majors, l'interprete del villain, e il discutibile gradimento del pubblico nei confronti del personaggio potrebbero essere i moventi di un clamoroso cliffhanger all'interno del Marvel Cinematic Universe.

La data d'uscita del quinto film incentrato sugli Avengers è fissata al 1 maggio 2026 ma, allo stato attuale, ogni parvenza di certezza sembra poter crollare: quale sarà il team protagonista di Avengers 5 e, soprattutto, Kang continuerà a rivestire un ruolo centrale nelle vicende? Sono domande alle quali oggi difficilmente possiamo trovare una risposta; non ci resta, dunque, che attendere l'annuncio sul nuovo team creativo di The Kang Dynasty per cominciare a delineare un quadro generale.