Avengers, Thanos contro Captain America in questa splendido concept art

Un film come Avengers: Endgame difficilmente verrà dimenticato in fretta dai milioni di appassionati da tutto il mondo, tant'è che a oltre un anno dalla sua uscita al cinema ci sono ancora tantissime persone che dedicano messaggi, tweet e rappresentazioni grafiche al film; l'ultimo concept art è tutta per lo scontro tra Thanos e Captain America.

Stavolta a tenere banco tra gli appassionati non è la diffusione di un omaggio di uno di loro, ma arriva direttamente dal capo dello sviluppo visivo della pellicola dei fratelli Russo, Ryan Meinerding, il quale ha condiviso sui canali social un concept art iniziale e inedito dello scontro tra Steve Rogers e il villain delle due pellicole crossover, Thanos. Nel concept, stilizzato in un irresistibile bianco e nero, si può chiaramente notare come sia stato sempre nelle intenzioni degli autori dotare Rogers del mitico martello di Thor per lo scontro finale con il villain.

Il designer ha quindi commentato: "E' stato molto divertente immaginare tutte le idee e gli sketch per questo scontro".

Intanto, sembra difficile il ritorno di Steve Rogers/Chris Evans nel futuro dei Marvel Studios, così come l'Iron Man di Tony Star, anche se quest'ultimo dovrebbe avere un cameo nell'atteso Black Widow, che arriverà in sala a maggio 2021.

In passato si era accennato al fatto che la sequenza con Tony Stark fosse parte di una scena tagliata da Captain America: Civil War, film del quale Black Widow sarà una sorta di sequel: ciò farebbe del cameo di Robert Downey Jr. un 'riciclo', ma fungerebbe da ponte diretto agli eventi di Black Widow, che si svolgerà nel periodo di tempo tra Civil War e Avengers: Infinity War. Lo stesso interprete di Tony Stark non ha mai negato il suo coinvolgimento, limitandosi a scherzarci su.