Avengers, quale sarà il nuovo team che affronterà Kang il Conquistatore?

Ve li ricordate gli Avengers? Quel gruppo di supereroi che hanno conquistato il cinema mondiale, sfracellando il botteghino e diventando parte integrante della nostra contemporaneità? Perché è dal 2019 che non li vediamo, quindi è inevitabile chiedersi: quale sarà il team che combatterà Kang?

Che la Marvel si stia un po' dimenticando degli Avengers al cinema è innegabile. Dal successo planetario di Endgame sono passati quatto anni ma sembrano ere geologiche: il gruppo assieme non si è più visto e non si sa se li rivedremo uniti prima di The Kang Dynasty. Ma soprattutto, non si sa chi sarà nel team.

Adesso proviamo a fare qualche toto-nomi per quanto riguarda la squadra che dovrà vedersela con Kang il Conquistatore, dato che sembra ormai quasi scontato che prima del 2026 non rivedremo gli Avengers. Ma nel caso ci sbagliassimo sarà bello venire smentiti. Sperando che Avengers The Kang Dynasty non venga rinviato di nuovo.

Di sicuro tra i leader del gruppo ci sarà Doctor Strange, data la sua connessione con il multiverso, che rappresenta appunto il luogo da cui la minaccia di Kang arriverà. Ed è ovvio immaginarsi anche lo Spider-Man di Tom Holland, anche se dopo No Way Home ci aspettiamo storie più terrestri e meno legate a magia e mondi paralleli. Altro membro sicuro è Captain Marvel, che potrebbe portarsi dietro Monica Rambeau alias Photon e pure Kamala Khan, per farla debuttare come Ms. Marvel.

Sulla Terra c'è poi il nuovo Captain America di Sam Wilson, che sicuro sarà fra i leader del gruppo. Bucky non si capisce bene, perché potrebbe diventare il Cap dei Thunderbolts, ma è tutto da vedere.

Hulk resta un punto di domanda, visti i suoi continui viaggi spaziali, magari sua cugina invece si potrebbe unire al team, così come ci aspettiamo un ritorno di Thor.

Altra certezza è Shang-Chi, finalmente al suo debutto, e ovviamente il caro vecchio Ant-Man. Magari con la nuova Occhio di Falco di Hailee Steinfeld e il Daredevil di Charlie Cox. Dubbi invece sulla nuova Black Panther, ma quasi sicuramente si unirà anche lei.

Come vi dicevamo, al momento la situazione è talmente confusa lato Avengers che è difficile fare previsioni. E secondo voi invece chi sarà parte del team? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alla discussione sul fatto che gli Avengers dovrebbero perdere in The Kang Dynasty.