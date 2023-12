Avengers, svelato in che modo la Marvel sostituirà Kang? Ha a che fare con Naruto

In questi giorni sono tornate con insistenza le voci di corridoio secondo cui il vero villain della Saga del Multiverso sarà l'Arcano, una variante di Kang il conquistatore di cui si parla da anni ma che adesso la Marvel utilizzerà per sostituire Jonathan Majors.

Nuovi dettagli su questo fronte arrivano dal noto insider Alex Perez del sempre attento sito The Cosmic Circus, secondo cui l'idea della Marvel è quella di usare con Kang il 'metodo Kaguya': il riferimento è al manga di Naruto, nel quale un personaggio chiamato Madara veniva inizialmente presentato come una seria minaccia per i protagonisti e un grande cattivo della storia, solo per essere sostituito brutalmente e senza troppe cerimonie da Kaguya, che divenne il vero cattivo. Quindi, in questo scenario, Kang è Madara e Kaguya sarà probabilmente l’Arcano.

Probabilmente che il piano originale della Marvel prevedeva il ritorno nei panni dell'Arcano del Kang il Conquistatore visto in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, ma con Avengers 5 e Avengers: Secret Wars entrambi in fase di riscrittura da parte di Michael Waldron, sembra che quel piano sia destinato a cambiare. Secondo il noto insider Cryptic4KQual: "Kang Arcano verrà presentato esplicitamente solo quando la Terra-616 non verrà distrutta, lasciando posto a Battleworld".

Vi terremo aggiornati sulle prossime novità, rimanete con noi.