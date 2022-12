Avengers, svelata la trama di The Kang Dynasty e Secret Wars? C'è un alleato inaspettato!

Dopo le prime indiscrezioni sui primi eroi che formeranno il team in Avengers The Kang Dynasty, arrivano nuove preziose voci di corridoio a proposito dell'attesissimo nuovo capitolo della saga crossover del Marvel Cinematic Universe.

Come segnalato dal noto portale Murphy's Multiverse, lo scooper Hot Spoilers in queste ore ha messo in giro una voce secondo cui in Avengers: The Kang Dynasty il team farà squadra con Colui che rimane, la prima variante di Kang il Conquistatore che i fan hanno conosciuto durante gli eventi della serie tv Loki. Sebbene la sua morte avvenuta per mano di Sylvie alla fine della serie tv con Tom Hiddleston abbia 'aperto il Multiverso' Marvel, durante gli eventi di The Kang Dynasty Colui che rimane non sarà ancora diventato il guardiano della Sacra Linea Temporale e nel film sarà conosciuto con l'identità di Nathaniel Richards.

Addirittura, stando sempre a Hot Spoilers, Richards si unirà agli Avengers nella loro lotta contro Kang il Conquistatore e questa inattesa alleanza continuerà anche in Avengers: Secret Wars, dove lui e i supereroi viaggeranno in lungo e in largo per il Multiverso al fine di reclutare i supereroi più potenti che ci siano (e che ci siano mai stati, ovunque e in qualunque realtà) per affrontare e sconfiggere Kang una volta per tutte.

Per quanto queste informazioni possano sembrare assolutamente affascinante, è importante notare che Avengers: The Kang Dynasty è ancora a più di 2 anni di distanza, un dettaglio non da poco che rende questa e qualsiasi altra indiscrezione impossibile da verificare al momento. Nel frattempo, però, diteci: che cosa ne pensate?

