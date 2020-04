Avengers, il supercut con le scene più iconiche del Marvel Cinematic Universe è da brividi

Con l'industria cinematografica in standby e i cinema chiusi a causa della pandemia del coronavirus che sembra aver fermato il mondo, sono sempre di più gli spettatori a cui manca l'esperienza condivisa del buio in sala e delle emozioni che il cinema sa regalare. I fan del Marvel Cinematic Universe, per esempio, sono in attesa della sospirata Fase 4.

Avrebbe dovuto essere Black Widow a inaugurarla, nell'ormai prossimo mese di maggio. La sua uscita è stata invece rinviata a novembre, con effetti a catena sui programmi dei Marvel Studios (Gli Eterni da novembre a febbraio 2021, Shang-Chi a maggio 2021, solo per fare alcuni esempi).

In soccorso dei fan in crisi di astinenza arriva un montaggio realizzato qualche settimana fa dallo Youtuber Ganerstix: una sorta di supercut con le migliori scene dei film degli Avengers. Il brano che accompagna il video è Whatever it takes degli Imagine Dragons, e le immagini si riferiscono soprattutto a scene di azione e di combattimenti, inframmezzate da qualche intenso primo piano di Captain America, di Thor e degli altri.

Nei giorni scorsi Mark Ruffalo, che interpreta Hulk nel MCU, ha rivelato il suo team ideale degli Avengers, mentre un'altra notizia recente che farà piacere ai fan è quella di tre nuovi film per i fratelli Russo.