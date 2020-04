Da Avengers a Star Wars: Disney ci mostra i migliori easter egg dei suoi film

La caccia non poteva che iniziare dai pirati e nella mappa compaiono un paio di orecchie inconfondibili. In risposta arriva poi la Pixar, che ritrae una scena di Toy Story: " Verso gli Easter Egg... e oltre! Guardate Toy Story attentamente e potreste individuare un amico senza tempo". Vi basti sapere che Topolino è solito chiamare gli altri personaggi con l'appellativo di Pal (amico, in italiano). Il riferimento al tempo non dovrebbe lasciare poi dubbi su dove indirizzare lo sguardo...

To Easter eggs…and beyond! Watch Toy Story closely and you just might spot this timeless pal! pic.twitter.com/wwCachSvDm — Pixar (@Pixar) April 10, 2020

Set sail to find this Easter Egg! There’s a Kakamora that looks like another Disney Animation character in Moana. Can you spot it? pic.twitter.com/DcXX7P2UXx — Disney Animation (@DisneyAnimation) April 10, 2020