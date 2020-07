Avengers, le star si congratulano con un bambino che ha salvato la sorellina da un cane

Non serve far parte degli Avengers per essere un eroe. Lo sa bene il piccolo Bridger Walker, 6 anni, che non ci ha pensato due volte ed è intervenuto per salvare la sorellina di 4 anni dall'aggressione di un cane, mettendo a repentaglio anche la propria sicurezza. L'attacco del cane gli ha lasciato diversi segni di morsi e lividi.

Bridger è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di due ore e gli sono stati applicati più di 90 punti, secondo quanto raccontato dalla famiglia, che ha riportato anche le coraggiose parole del piccolo intervenuto per mettere in salvo la sorellina:"Se qualcuno doveva morire, ho pensato che avrei dovuto essere io".

Appena diventata pubblica la notizia ha fatto il giro del mondo ed è arrivata anche ad alcune star di Hollywood, che per professione spesso interpretano supereroi.



Tra i nomi noti che hanno commentato l'atto coraggioso del piccolo Bridger anche Anne Hathaway, Chris Evans, Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi, i fratelli Russo e Robbie Amell, i quali hanno contattato la famiglia in vari modi.

Su Instagram la zia del bambino ha confessato che Bridger è un grande fan degli Avengers, attirando l'attenzione di Anne Hathaway:"Non sono un Vendicatore ma riconosco un supereroe quando ne vedo uno. Posso solo sperare di essere coraggiosa nella mia vita la metà di quanto tu non lo sia stato nella tua, Bridger" chiamando poi in causa Mark Ruffalo.

A condividere un commovente messaggio è stato Chris Evans:"Ho letto la tua storia e ho visto cos'hai fatto. Sono sicuro che ti è stato detto un sacco di volte negli ultimi due giorni. Ma permettimi di essere il primo a dirti che sei un eroe. Hai compiuto un gesto coraggioso e altruista, tua sorella è fortunatissima ad averti come fratellone. I tuoi genitori devono essere fieri di te. Prenderò il tuo indirizzo e ti invierò uno scudo ufficiale di Captain America, perchè lo meriti davvero, amico mio. Continua ad essere l'uomo che sei, abbiamo bisogno di gente come te. Resisti, so che il recupero può essere duro. Ma da quel che ho capito non esiste niente che possa fermarti".

