Avengers, spunta un artwork Marvel che immagina Dottor Destino con il Guanto dell'Infinito

Un po' come per gli X-Men e i Fantastici 4, l'arrivo di Doctor Doom nel Marvel Cinematic Universe è ormai solo questione di tempo. Per questo, uno dei concept artist dei Marvel Studios ci ha voluto mostrare la sua idea per il personaggio in uno scenario molto ipotetico... E c'entrano le Gemme dell'Infinito.

Charlie Wen, concept artist dei Marvel Studios, ha voluto dare vita a quella che è la sua personale versione alternativa degli eventi del MCU, mostrandoci un Doctor Doom in possesso del Guanto dell'Infinito (sorry Thanos) in questo concept design non ufficiale.

"Dr. Doom indossa il Guanto dell'Infinito! Non mi sono messo esattamente a idearne uno diverso per il grande schermo, volevo solo buttar lì uno di quei 'E se..' #drdoom #victorvondoom #marvel #whatif #throne #marvelvillain #fantasticfour #imcharliewen" scrive infatti nel post di Instagram che potete trovare anche in calce alla notizia.

Un qualcosa, dunque, più in linea con il concept della serie animata What If..., che riprende gli avvenimenti dell'Infinity Saga e li reintrepreta cambiando un dettaglio fondamentale capace di stravolgere l'andamento delle cose (es. come sarebbe andata se a portare lo scudo di Captain America fosse stata Peggy Carter?).

E voi, che ne pensate? Come credete sarebbe andata se al posto di Thanos ci fosse stato Doctor Doom? E come credete invece che debutterà il personaggio el MCU? Fateci sapere nei commenti.