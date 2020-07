Avengers, una splendida fan art mette insieme i poster di Infinity War ed Endgame

Pubblicati a distanza di un anno uno dall'altro, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame raccontano l'epica battaglia tra i più grandi eroi della Terra e il malvagio Thanos. Originariamente dovevano intitolarsi Infinity War Parte I e Parte II, e un utente Instagram ha immaginato un super poster che racchiudesse i due film in uno.

Come si può vedere anche in calce alla news, l'illustratore Nicolas Tetreault-Abel ha realizzato una suggestiva fan art, combinando elementi dei poster di Infinity War e di Endgame, entrambi diretti dai fratelli Russo. Il risultato è stato ribattezzato Infinity Gauntlet - The Avengers Supercut.

Nella fan art vediamo in primo piano alcuni dei principali supereroi, come Iron Man (Robert Downey Jr), Captain America (Chris Evans) e Thor (Chris Hemsworth). Alle loro spalle campeggia Thanos (Josh Brolin), che indossa anche il Guanto dell'Infinito.

L'idea di dare ai due film due titoli diversi è venuta a Joe ed Anthony Russo per differenziarli l'uno dall'altro: tecnicamente, infatti, si tratta di due lavori distinti e non di un unico, lunghissimo progetto diviso in due parti. Naturalmente, però, sono strettamente collegati, e il poster intende sottolineare proprio questo.

Non si tratta dell'unica fan art su Avengers: Endgame emersa nell'ultimo periodo. Nei giorni scorsi, per esempio, abbiamo visto la rappresentazione di un tragico destino per Captain America e un poster con un inedito autore dello snap finale.