Avengers Snyder Cut: il trailer di Infinity War ed Endgame sullo stile di Justice League

Il trailer della Snyder Cut di Justice League ha mandato in estasi i fan sulle note di Hallelujah, con un uso del rallenty e un impianto visivo tipici del regista di Watchmen, ma cosa succederebbe se anche Avengers: Infinity War ed Endgame subissero lo stesso trattamento?

Difficile immaginare uno scenario del genere, ma sicuramente il trailer della sorprendente Snyder Cut di Avengers sarebbe qualcosa di simile a ciò che trovate nel video qui sopra. L'utente Gugga Leunnam ha infatti preso il brano di Leonard Cohen e lo ha usato per collegare diverse scene dei due film, scegliendo momenti apocalittici e particolarmente drammatici.

Anche se entrambe le produzioni si basano su gruppi di supereroi uniti, la nuova versione di Justice League dovrebbe essere molto più dark rispetto a quanto visto nell'universo Marvel, ma il video ci ricorda in realtà anche Infinity War ed Endgame hanno i loro momenti oscuri.

L'idea è abbastanza geniale, non trovate? Il bello dei video fan made è che non devono rispettare i confini imposti da Marvel e DC, e gli autori possono creare interessanti crossover stilistici come questo. Probabilmente un trailer del genere non avrebbe sfigurato per gli Avengers, magari in concomitanza dell'uscita di una versione deluxe che includesse entrambi i film.

Cosa ne pensate? Vi piace questa Snyder Cut di Avengers? Ditecelo nei commenti. Vi consigliamo inoltre di scoprire tutte le differenze tra la versione di Joss Whedon e quella di Snyder.