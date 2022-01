Avengers in Serie A! Chiellini e Bonucci diventano Cap e Thor nel podcast di Fedez

È un periodo di relativa quiete per gli Avengers: il multiverso sta emettendo i suoi primi vagiti (ed è per ora appannaggio dei soli Spider-Man, Doctor Strange e Loki), le grandi minacce del passato sono state sconfitte e le nuove non si sono ancora del tutto palesate. Perché, quindi, non prendersi una vacanza in Italia?

Detto, fatto: mentre qualcuno parla del possibile ritorno del Wolverine di Hugh Jackman, infatti, Captain America, Spider-Man, Thor e Iron Man hanno fatto la loro comparsa a sorpresa... Nell'ultimo episodio di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal!

Ma cosa ci fanno da quelle parti i nostri eroi... O, meglio, le loro voci? Già, perché a prender parte al podcast sono stati Angelo Maggi, Marco Vivio, Massimiliano Manfredi e Alex Polidori, voci italiane di Iron Man, Captain America, Thor e Spider-Man. Il perché di questa scelta ce lo spiega Fedez all'inizio dell'episodio: il rapper ha dimenticato di lasciare accesi i microfoni durante la registrazione, per cui si è reso necessario un ri-doppiaggio del tutto... E chi meglio dei quattro Avengers?

Nel corso di quest'episodio di Muschio Selvaggio, dunque, i due conduttori e gli ospiti Leonardo Bonucci e Giorgio Chellini hanno potuto contare sulle voci di quattro dei supereroi più amati al mondo: occhio, potrebbe esser scappato un "Bimbo ragno!" qua e là! Avete apprezzato questa soluzione? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono i film Marvel in uscita nel 2022.