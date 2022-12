Avengers Secret Wars sarà con gli X-Men? Hugh Jackman risponde alla presenza di Wolverine!

Dopo l'acquisto della Fox da parte di Disney per 71 miliardi, gli X-Men possono finalmente fare il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe. Ma una fusione totale dei due universi non è ancora sul tavolo, nonostante il Professor X e l'arrivo di Wolverine. Ma sarà anche in Avengers: Secret Wars? Cosa ci dice questo?

Ci dice, nel caso si dimostrasse vero, che potrebbe essere il più grande ensemble MCU dopo Endgame, a integrare definitivamente tutto il grande panorama dei Mutanti nell’universo cinematico dei Marvel Studios. In fondo, ci si aspetta che dopo la Fase 6 e i due nuovi Avengers, molto di questo universo sia dedicato proprio a loro. E quale miglior palcoscenico, se non un evento senza precedenti come Secret Wars?

Ovviamente un debutto definitivo degli X-Men nel MCU sarebbe probabilmente correlato a Wolverine a fare da apripista. Un film in cui ci sia anche lui diventa automaticamente l’occasione migliore per questa fusione. Sappiamo che apparirà in Deadpool 3 ovviamente, ma il film con Ryan Reynolds sarà tutto per il suo ritorno: improbabile che Wolverine si porti appresso altri X-Men. Discorso diverso per Avengers: Secret Wars.

In una nuova intervista con Empire, di fronte alla domanda se potremo vederlo il Secret Wars, l’attore Hugh Jackman ha dato una mezza risposta come sua abitudine, senza smentire ma senza neanche correre più del dovuto: “Immagino ogni film come una cosa a parte, io la vedo così. Sono fortunato perché non devo pensare oltre questo punto, ma penso che sia la strada migliore da percorrere”. Già il fatto però che Jackman non risponda con un “no” secco o ammettendo di non averne idea – come ha sempre fatto in altre situazioni e allora non si capirebbe perché non rispondere così anche in questo caso – potrebbe farci ben sperare.

