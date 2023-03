Avengers: Secret Wars, le voci sono vere? 'Il film sarà diviso in due parti

I fan della Marvel potrebbero dover aspettare ancora un po' per il nuovo mega-evento crossover Avengers: Secret Wars, previsto per il 2026, ma secondo quanto riferito l'attesa sarà ripagata con un film doppio che arriverà nelle sale cinematografiche in due parti.

La possibilità di dividere Avengers: Secret Wars in due film era già stata anticipata in tempi non sospetti dal famoso leak sul futuro del Marvel Studios fatto circolare dall'account Reddit Marvel Studios Spoiler (la cui credibilità è suo malgrado aumentata a dismisura nei giorni scorsi quando i Marvel Studios lo hanno letteralmente denunciato) ma adesso un nuovo report indipendente pubblicato da Inside the Magic, diversi addetti ai lavori affidabili avrebbero confermato che i Marvel Studios stanno riconsiderando il modo migliore per pubblicare Secret Wars.

Uno dei piani è appunto quello di dividere la sesta puntata della saga degli Avengers - che, ricordiamo, arriverà dopo Avengers: The Kang Dynasty - in due diversi film: se i Marvel Studios, che starebbero riconsiderando i propri piani di distribuzione per garantire qualità rispetto alla quantità, dovessero optare per questa strada, allora la Saga del Multiverso finirà col durare più del previsto: proprio il pericoloso Marvel Studios Spoiler è stato il primo ad anticipare che, per via di questa ristrutturazione dei Marvel Studios, la Saga del Multiverso andrà avanti fino alla Fase 7, che sarà denominata 'Saga di Battleworld'.

Al momento, comunque, né i Marvel Studios né la Disney hanno confermato queste indiscrezioni. Avengers: Secret Wars rimane attualmente programmato per arrivare sul grande schermo il 1 maggio 2026.