Avengers: Secret Wars, quali altri villain potrebbero comparire oltre Kang?

Quali altri villain Marvel potrebbero comparire in Avengers: Secret Wars oltre a Kang il Conquistatore? I rumor e le indiscrezioni sul futuro del Marvel Cinematic Universe non sono andati in sciopero con gli sceneggiatori WGA e gli attori SAG, quindi diamo un'occhiata alle ultime voci di corridoio.

Anzitutto va specificato che, dopo le recenti riprogrammazioni interne della Disney, si fanno sempre più insistenti i rumor che vogliono Avengers: Secret Wars diviso in due parti, contrariamente a quanto annunciato ai tempi della presentazione originale della Saga del Multiverso in occasione del San Diego Comic-Con 2019, quando i Marvel Studios parlarono soltanto di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Al di là della programmazione dei film e della loro uscita, comunque, guardando i rumor e le anticipazioni degli scorsi mesi pare che Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars saranno basati sul conflitto di visioni tra Doctor Strange e Kang, in modo simile a come era accaduto tra Iron Man e Thanos in Infinity War e Endgame. L'obiettivo di Kang sarà quello di salvare il Multiverso dalla sua più grande minaccia...il Dottor Stephen Strange, accusato delle numerose Incursioni che stanno distruggendo il tessuto della realtà e quindi ritenuto il responsabile del collasso del Multiverso. Ciò dovrebbe accadere durante gli eventi di The Kang Dynasty, tuttavia in base ai rapporti del popolare scooper My time to shine hello sappiamo anche che Kang il Conquistatore non sarà il vero villain di Secret Wars.

Per il noto leaker, infatti, il vero villain finale della Saga del Multiverso sarà l'Arcano, un personaggio Marvel che nei fumetti è legato al primo crossover 'Secret Wars' degli anni '80 e che nel MCU sarà rappresentato come un'ennesima Variante di Kang. Ad oggi, poi, è impossibile stabilire se i film includeranno anche il Dottor Destino, personaggio centrale nelle Secret Wars dei fumetti che dovrebbe esordire nel MCU nel prossimo film Fantastici 4.

Nel frattempo, scoprite i titoli di lavorazione di Avengers 5 e Avengers 6.