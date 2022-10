Avengers Secret Wars, tornerà anche Morgan Stark: 'Avrà un ruolo fondamentale'

Le indiscrezioni su Avengers: Secret Wars, atto finale della Saga del Multiverso, non si fermano: dopo aver anticipato il ritorno di Robert Downey Jr come Tony Stark, infatti, il noto scooper My Time to Shine Hello ha discusso anche di sua figlia Morgan Stark.

Come ricorderete, Morgan Stark è la figlia di Tony Stark e Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), un personaggio introdotto nel MCU durante gli eventi di Avengers: Endgame: nel film è stata vista esclusivamente da bambina, interpretata dalla giovanissima Alexandra Rabe, ma una scena eliminata includeva anche la comparsa di Morgan Stark adulta interpretata da Katherine Langford, la star di Tredici e Cursed. La sequenza venne completamente tagliata dal film ed è sconosciuta ai più, ma era stata pensata come uno specchio di quella di Avengers Infinity War nella quale Thanos, dopo aver usato il Guanto dell'Infinito, si immaginava in una sorta di paradiso arancione in cui incontrava Gamora bambina; nella scena ribaltata di Endgame, dopo aver usato il Guanto Tony finiva nello stesso (non)luogo e vedeva sua figlia cresciuta.

Ora, secondo My Time to Shine, Morgan Stark tornerà in Avengers: Secret Wars e lo farà 'in a big way', vale a dire in grande stile. Parole a dir poco criptiche ma che vantano anche un'assoluta certezza da parte dell'insider, che in passato si è dimostrato più volte accurato nelle sue informazioni di prima mano. Inoltre, come a voler dimostrare la bontà della sua anticipazione, l'insider ha anche aggiunto in un secondo post: "Le forze epiche dell'oscurità e della luce che entrano in gioco: nel bene e nel male questa è la realtà cui Morgan dovrà trovare un modo per crescere". Si tratta, per chi le avesse dimenticate, delle parole che Tony Stark recita alla fine di Avengers: Endgame nel video-messaggio lasciato proprio a sua figlia.

Da notare comunque che l'insider cita 'Morgan adulta' e non fa riferimento a Katherine Langford: secondo voi l'attrice tornerà per 'riprendersi il personaggio? E che ruolo potrebbe avere Morgan nelle future avventure degli Avengers? Una sorta di magnate/finanziatore del gruppo, oppure un nuovo supereroe? Ditecelo nei commenti!

