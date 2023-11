Avengers: Secret Wars, Tobey Maguire e Hugh Jackman saranno i protagonisti del film Marvel

Mentre si parla di un nuovo film Marvel con gli Avengers originali, in queste ore sono emerse altre importanti indiscrezioni relative al futuro della Saga del Multiverso, in particolare il chiacchieratissimo evento crossover Avengers: Secret Wars.

Stando a quanto anticipato online dal famoso insider My time to shine hello, dimostratosi infallibile con i suoi scoop passati, Wolverine di Hugh Jackman e Spider-Man di Tobey Maguire saranno i protagonisti di Avengers: Secret Wars, il film conclusivo della Saga del Multiverso e che in passato era stato definito l'Endgame delle Varianti Marvel, dato che racconterà l'ultima avventura dei supereroi (e dei loro attori) dei film Marvel realizzati fuori dal Marvel Cinematic Universe e sarà guidato da un team di 'Avengers del Multiverso'.

Come sappiamo, Tobey Maguire ha ripreso il ruolo di Spider-Man in Spider-Man: No Way Home, uno dei più importanti capitoli della Saga del Multiverso, mentre Hugh Jackman riprenderà quello di Wolverine in Deadpool 3, che come No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia promette di esplorare in lungo e in largo la premessa degli universi paralleli e delle realtà alternative: in base alle ultime indiscrezioni, rivelate sempre da My time to shine hello, Deadpool 3 vedrà la TVA in cerca dei supereroi perfetti per sconfiggere la Dinastia di Kang, con Wade Wilson che si metterà in testa di reclutare personalmente Logan per convincerlo ad unirsi alla causa: in passato, era stato riferito che Deadpool 3 sarà uno dei capitoli principali della Saga del Multiverso e i suoi eventi porteranno il franchise direttamente verso Avengers: Secret Wars.

Rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità.