Avengers: Secret Wars, Thor succederà ad Odino? La nuova teoria dei fan

I grandi eventi del Marvel Cinematic Universe sono da sempre forieri di grandi sconvolgimenti nel franchise, basti pensare agli addii di Tony Stark e Steve Rogers in Avengers: Endgame: sarà presumibilmente così anche in Avengers: Secret Wars, che secondo alcuni fan potrebbe portare grosse novità nella vita del nostro Thor.

Mentre gli Studios programmano già il post-Avengers: Secret Wars, infatti, qualcuno comincia ad ipotizzare che il film che chiuderà la Multiverse Saga sarà anche quello che segnerà la fine della carriera di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono... E l'inizio di una nuova fase della sua vita nei panni di Odino!

Come molti fan Marvel fanno notare, infatti, i titoli di Odino e Thor nei fumetti sono trasferibili di persona in persona, in base a quanto il soggetto in questione ne sia degno: con Odino morto e Chris Hemsworth che inevitabilmente comincerà a mostrare dei segni di invecchiamento che potrebbero renderlo poco credibile nei panni di una divinità eternamente giovane e nel pieno delle forze, l'idea di far sì che il nostro Thor prenda il posto di suo padre non sembra dunque così irreale.

Questo passaggio di testimone implicherebbe, ovviamente, anche l'arrivo di un nuovo Thor più giovane a raccogliere l'eredità del nostro Chris: avete già in mente qualche candidato? Fatecelo sapere nei commenti! Sul web, intanto, si è già scatenato il toto-Avengers per indovinare la prossima squadra di Vendicatori dell'MCU.