Avengers: Secret Wars, svelato il vero villain del film che sostituirà Kang?

Dopo le ultime indiscrezioni sullo status di Spider-Man 4 e Avengers 5, in queste ore sono emersi grossi aggiornamenti relativi ad Avengers: Secret Wars, nello specifico per quanto riguarda la questione villain.

Con il licenziamento di Jonathan Majors infatti a quanto pare i Marvel Studios non abbandoneranno la storia di Kang il conquistatore ma apporteranno delle modifiche alla Saga del Multiverso per diminuirne il ruolo in vista di Avengers: Secret Wars, il quale avrebbe comunque avuto un nuovo villain: infatti da mesi, anzi da anni, il noto scooper My time to shine hello continua a ribadire che l'ultimo film della Saga del Multiverso avrebbe introdotto The Beyonder, noto in Italia anche come l'Arcano, rivelando questo essere cosmico - un'altra variante di Kang - come il vero artefice delle 'Guerre Segrete'.

Secondo lo scooper, a seguito del licenziamento di Jonathan Majors l'Arcano diventerà la scusa perfetta per il recasting di Kang, anche se My time to shine hello non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla faccenda: per il momento rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni, ma da questi dettagli - sempre se dovessero rivelarsi accurati, ovvio - sembra chiaro che la Marvel continuerà per la sua strada affidando il ruolo ad un altro attore.

Avengers: Secret Wars uscirà a maggio 2027. Restate sintonizzati, vi terremo aggiornati.