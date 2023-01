Avengers Secret Wars, svelato il vero villain del film...e non sarà Kang il Conquistatore!

Inizia un nuovo anno, ma certe cose non cambiano: come i rumor sul futuro del Marvel Cinematic Universe, da sempre una costante per gli appassionati della saga, con l'ultima indiscrezione appena emersa riguardante uno dei titoli più attesi del franchise, Avengers: Secret Wars.

Nelle ultime ore del 2022, infatti, il famoso insider My Time to Shine ha voluto deliziare i suoi oltre 100mila follower sul social network Twitter condividendo quello che potrebbe essere già uno degli scoop dell'anno: il vero villain di Avengers: Secret Wars, che non sarà Kang il Conquistatore a quanto pare.

My Time to Shine, che solo qualche giorno fa aveva confermato il ritorno di Robert Downey Jr proprio in Secret Wars, ha svelato nel post che potete trovare in calce all'articolo che il villain finale della Saga del Multiverso sarà l'Arcano, un personaggio Marvel che nei fumetti è legato al primo crossover denominato 'Secret Wars', l'evento originale degli anni '80 (e non le 'Secret Wars' moderne del 2015, l'evento crossover omonimo legato al Multiverso e che ha ampiamente ispirato la Saga del Multiverso del MCU). Sempre secondo My Time, nel MCU l'Arcano sarà una variante di Kang e verrà interpretata anche in questo caso da Jonathan Majors.

Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto! Per altre curiosità, sappiate che secondo le indiscrezioni nei nuovi film degli Avengers tornerà anche Morgan Stark, la figlia di Tony vista l'ultima volta in versione bambina durante Avengers: Endgame.