Avengers: Secret Wars, spunta anche il nome di Andrew Garfield: 'Contatti con Marvel'

Dopo le recenti indiscrezioni che vorrebbero Wolverine di Hugh Jackman con un grosso ruolo in Avengers: Secret Wars, l'appuntamento finale con la Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, emergono grosse novità su un possibile ritorno di Andrew Garfield nei panni di Spider-Man.

Secondo il noto insider @CanWeGetToast, legato al famoso e affidabilissimo account di My time to shine hello, Kevin Feige avrebbe contattato la star di The Amazing Spider-Man Andrew Garfield prima dell'inizio dello sciopero SAG-AFTRA per offrirgli di riprendere il ruolo di Peter Parker/Spider-Man in Avengers: Secret Wars, film crossover che preannuncia un finale epocale per la Saga del Multiverso: come noto, Andrew Garfield è già tornato nel ruolo di Spider-Man per i Marvel Studios grazie alla sua partecipazione a Spider-Man: No Way Home, e da allora i fan hanno richiesto a gran voce un secondo ritorno della star nei panni del supereroe.

Vale la pena di notare che le stesse fonti, ovvero Can we get toast e My time to shine hello, avevano anticipato mesi fa che mentre Avengers: The Kang Dynasty avrà per protagonisti gli eroi 'canonici' del MCU, Avengers: Secret Wars seguirà più da vicino i supereroi Varianti del Multiverso: che Kevin Feige abbia in mente di assembrare un team di Avengers del Multiverso con Wolverine di Hugh Jackman, Spider-Man di Andrew Garfield e così via? Naturalmente, anche se le informazioni ottenute dagli insider dovessero essere accurate, molte cose possono cambiare da qui al 2027, e c'è ancora Avengers: The Kang Dynasty da realizzare.

Vi terremo aggiornati.