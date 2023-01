Avengers: Secret Wars, Spider-Man e Wolverine di fronte a Kang nella nuova fan-art

Dopo le tante indiscrezioni emerse su Avengers Secret Wars grazie ai report di insider più o meno affidabili, i fan del Marvel Cinematic Universe famosi sul web per le loro doti artistiche non si sono fatti attendere e hanno subito iniziato a pubblicare nuovi concept art ispirati al film in uscita.

Uno dei più suggestivi è quello che trovate in calce all'articolo, ad opera dell'artista Venomhology: come potete vedere voi stessi, il concept immagina lo Spider-Man di Tobey Maguire e il Wolverine di Hugh Jackman uniti per fronteggiare Kang il conquistatore, il temibile nuovo villain del Marvel Cinematic Universe interpretato in tutte le sue varianti da Jonathan Majors, fin dall'esordio nei panni di 'Colui che rimane' nel finale di stagione della serie tv Loki.

L'ispirazione per questa fan-art viene dai prepotenti rumor che vogliono la presenza di Tobey Maguire e Hugh Jackman in Avengers Secret Wars (dato che, a quanto pare, il film si concentrerà sugli eroi Marvel provenienti dal Multiverso, mentre il precedente Avengers The Kang Dynasty seguirà i nuovi Avengers di Sam Wilson), ma non possiamo non notare che il caro Venomhology evidentemente non segue con grande attenzione Everyeye: secondo gli ultimi rumor, infatti, il vero villain di Secret Wars non sarà Kang il conquistatore (cliccate sul link evidenziato per saperne di più).

Ricordiamo che, sempre secondo le indiscrezioni, Avengers Secret Wars includerà anche il ritorno di Robert Downey Jr, che presumibilmente interpreterà una versione di Tony Stark proveniente dal Multiverso. Il film ha attualmente una data d'uscita fissata all'1 maggio 2026, un anno dopo l'uscita di Avengers: The Kang Dynasty.