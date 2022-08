Avengers Secret Wars sarà un sequel diretto di Fantastici 4? Cosa ce lo fa pensare

Sono ancora molto poche tutte le cose che sappiamo su Avengers The Kang Dynasty e Avengers Secret Wars, ma in base a quello che ci possono anticipare i fumetti Marvel Comics è possibile che i due film saranno estremamente connessi a Fantastici 4.

Addirittura, qualcuno potrebbe teorizzare che Avengers: Secret Wars finirà col diventare un vero e proprio sequel di Fantastici Quattro, un po’ come accadde per Captain America: Civil War - da sempre considerato un ‘Avengers 2.5 - rispetto ad Age of Ultron. E i motivi che ci spingono a pensarlo, sono diversi.

Anzitutto, come annunciato dal panel dei Marvel Studios al Comic Con, Fantastici 4 e Avengers: Secret Wars usciranno ad esattamente 364 giorni di distanza (con Avengers: The Kang Dynasty in mezzo), riecheggiando la tattica di distribuzione che la Disney ha utilizzato per Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Inoltre, il crossover Seccret Wars dei fumetti, dal quale il film evidentemente prenderà a piene mani, è spesso considerata una storia dei Fantastici Quattro, con la famiglia di Reed Richards letteralmente al centro della vicenda. Infine, i due film saranno i poli della Fase 6, che inizierà l’8 novembre 2024 con Fantastici 4 e terminerà il 7 novembre 2025 con Avengers: Secret Wars.

Tra l’altro, un ennesimo indizio che va a legare i due titoli potrebbe essere rappresentato dal mistero che circonda la figura del regista per entrambi i progetti: sebbene la Marvel abbia già annunciato Destin Daniel Cretton come regista di Avengers The Kang Dynasty, infatti, tutto tace per quanto riguarda Fantastici 4 e Avengers: Secret Wars: che i Marvel Studios vogliano affidare i progetti allo stesso autore, per una doppia produzione back-to-back? La vicinanza delle due date d’uscita spingerebbe a supportare questa teoria, ma ovviamente al momento non ci sono conferme né in un senso né nell’altro.

Molto probabilmente tutti questi dubbi saranno chiariti durante il prossimo D23, che si terrà il 9 settembre prossimo. In questi giorni, forse non a caso, Kevin Feige ha anticipato che ci sono ancora molti annunci Marvel in arrivo, dunque rimanete sintonizzati!