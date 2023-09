Avengers: Secret Wars, sensazionale fan-art anticipa il crossover più grande di sempre

Avengers: Secret Wars sarà il capitolo finale del MCU come lo conosciamo, almeno secondo le informazioni diffuse in questi giorni dai più noti insider del settore, e la campagna marketing è già iniziata grazie alla splendida nuova fan-art dedicata alla Saga del Multiverso.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, sul social network Instagram gli artisti @arifinity_ e @bensolo_cup hanno collaborato per creare uno splendido nuovo poster per Avengers: Secret Wars, che cavalca le recenti indiscrezioni sulla trama del film secondo le quali Avengers: Secret Wars avrà per protagonisti un team di Avengers del Multiverso composto tanto dai supereroi del MCU quanto dalle loro Varianti e dai supereroi dei film Marvel realizzati fuori dal MCU: nella locandina, infatti, possiamo notare anche molti eroi del passato live-action della Marvel come le versioni di Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield e ovviamente Wolverine di Hugh Jackman, tre personaggi che dovrebbero effettivamente apparire nel film, ma anche La Torcia Umana di Chris Evans, Ghost Rider di Nicolas Cage, Daredevil di Ben Affleck e molti altri. Anche Miles Morales e Gwen Stacy della serie animata Spider-Verse si uniscono agli eroi dell'MCU nel poster dei fan di Avengers: Secret Wars, ispirato a sua volta al poster ufficiale di The Avengers del 2012.

Ricordiamo che Avengers: Secret Wars uscirà a maggio 2027: al momento, la Marvel non ha ancora annunciato il regista del progetto, mentre sappiamo che Avengers: The Kang Dynasty - in uscita a maggio 2026 - sarà diretto da Destin Daniel Cretton, già autore di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli per il MCU.