Avengers: Secret Wars, Sam Raimi si candida: 'Marvel, fammelo dirigere!'

Dopo aver fatto sognare i fan di Spider-Man tornando a parlare del suo mitologico Spider-Man 4 con Tobey Maguire, il regista Sam Raimi si è auto-candidato per la regia di Avengers: Secret Wars, attesissimo film crossover dei Marvel Studios e capitolo finale della Saga del Multiverso.

Il regista della trilogia di Spider-Man, che è tornato nel mondo dei cinecomic grazie a Doctor Stranger nel Multiverso della Follia e che diversi mesi fa era già stato al centro di alcune indiscrezioni relative proprio al nuovo film degli Avengers, ha partecipato al WonderCon per presentare il suo ultimo progetto da produttore, l'action rated-r Boy Kills World, e parlando con ScreenGeek ha dichiarato a proposito della possibilità di dirigere Avengers: Secret Wars: “Amo il 90% degli eroi Marvel di cui ho letto nei grandi fumetti di Stan Lee per il Marvel Universe. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con la Marvel. Per ora posso dire che non me lo hanno chiesto. Ma spero che abbiano avuto una buona esperienza con me, che siano soddisfatti dal mio precedente lavoro. Non me lo hanno ancora chiesto. Spero che lo facciano!".

Chiaramente sappiamo quanto, in questi casi, possano contare poco le dichiarazioni, perché se Sam Raimi fosse già in trattative per Avengers: Secret Wars presumibilmente sarebbe impossibilitato a rivelarlo o confermarlo. La vera domanda è: voi vorreste vederlo alla regia del film degli Avengers? Secondo i rumor Secret Wars avrà per protagonisti Hugh Jackman e Tobey Maguire, di nuovo nei panni di Wolverine e Spider-Man, e con Sam Raimi alla regia sarebbe letteralmente il film dei sogni per i fan dei film Marvel della prima ora.

La data d'uscita ad oggi è fissata per l'1 maggio 2027, vi terremo aggiornati.

