Avengers: Secret Wars, sarà Ryan Coogler il regista? Kevin Feige: 'Non ne abbiamo parlato'

Del dittico Avengers: The Kang Dynasty/Avengers: Secret Wars sappiamo ancora poco, ma qualche tempo fa sembrava che qualcosa si fosse smosso per quanto riguarda la questione regista: più di una testata aveva infatti parlato di Ryan Coogler come prescelto da parte dei Marvel Studios, ma la cosa non ha effettivamente ancora trovato conferme.

Mentre si parla del possibile ritorno di Morgan Stark in Avengers: Secret Wars, dunque, a tornare a parlare della possibilità di affidare al regista di Black Panther le chiavi del film è proprio Kevin Feige, che smentisce categoricamente di aver già preso una decisione in tal senso, negando addirittura di averne parlato con il diretto interessato.

"Beh, io vorrei Ryan per fare qualunque cosa perché è un talento davvero unico è una splendida persona con cui passare degli anni. Ma no, in tutta onestà non abbiamo ancora avuto questa conversazione. Non abbiamo parlato con lui di Secret Wars" sono state le parole del presidente di Marvel Studios.

Una smentita che comunque non chiude le porte a Ryan Coogler, che attualmente pare in ogni caso restare in pole position per la regia dei film che chiuderanno la Saga del Multiverso. Nell'attesa di saperne di più, comunque, vi ricordiamo che Avengers: Secret Wars è stato rinviato al 2026.