Avengers: Secret Wars, sarà Ryan Coogler di Black Panther il regista?

Non c'è dubbio che il dittico Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars rappresenterà un evento epocale per il Marvel Cinematic Universe, almeno nella stessa misura in cui lo è stata la combo Avengers: Infinity War/Avengers: Endgame. Ma a chi toccheranno, quindi, l'onore e l'onere di sedere dietro la macchina da presa in quell'occasione?

Mentre Mark Ruffalo parla già di un film più grande di Avengers: Endgame, sul web cominciano a spuntare i primi nomi: uno degli ultimi, nonché dei più credibili, è quello di Ryan Coogler, già noto ai fan del franchise per aver diretto l'acclamatissimo Black Panther.

A lanciare per primo il nome di Coogler è stato il presentatore James Clement durante una puntata del suo podcast: "Ryan Coogler, ecco un altro scoop, è attualmente in trattative per Avengers: Secret Wars. Il che sarebbe una cosa che avrebbe molto senso, la fonte è davvero affidabile, questa persona parla di 'una scelta praticamente ovvia'. Tutto qui, ha perfettamente senso" sono state le parole di Clement.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Ryan Coogler alla regia di un film così importante per il franchise? Resta da capire, inoltre, se l'accordo includerebbe anche Avengers: The Kang Dynasty, un po' come fu per i Russo con Infinity War ed Endgame. Nell'attesa, comunque, scopriamo insieme la teoria che lega Doctor Strange a Avengers: Secret Wars.