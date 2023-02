Avengers: Secret Wars, Robert Downey Jr tornerà davvero? La Marvel ci gira intorno

Sebbene il ritorno di Robert Downey Jr come Iron Man nella saga degli Avengers sia dato per certo da diversi e prestigiosi insider del web, i Marvel Studios chiaramente non sono disposti a giocare a carte scoperte su questo argomento, e il produttore Stephen Broussard lo ha recentemente dimostrato.

In una nuova intervista promozionale con il sito io9, infatti, il produttore di Ant-Man & The Wasp: Quantumania ha sostanzialmente circumnavigato l'argomento Avengers: Secret Wars, fornendo una delle solite risposte di circostanza tipiche di Kevin Feige e dei suoi colleghi ai Marvel Studios:

"Penso che una delle meta-narrazioni della Fase Quattro abbia riguardato da vicino l'introduzione dei nuovi personaggi, con nuove persone che hanno ereditato i vecchi mantelli. Guardiamo per esempio Cassie in Quantumania, o Kate Bishop in Hawkeye, o anche a personaggi totalmente nuovi appena introdotti come Jack in Licantropus. Dopo questi primi 10 anni di narrazione Marvel i testimoni adesso vengono passati di mano in mano, come è stato con Robert Downey Jr. che è uscito dalla saga e cose del genere. Nella Fase 4 una nuova generazione si è fatta avanti schierandosi in prima linea cosa che, ancora una volta, è sempre accaduta nei fumetti."

Un'altra cosa che è sempre accaduta nei fumetti è il ritorno degli eroi defunti, ma non ditelo a Broussard! Ad ogni modo, mentre gli insider dicono una cosa e i Marvel Studios remano nella direzione opposta, come al solito per scoprire da che parte si fermerà la verità al momento i fan non possono che aspettare. Nel frattempo, leggete le ultime indiscrezioni su Avengers Secret Wars.