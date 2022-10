Avengers: Secret Wars rinviato al 2026! Slittano anche Deadpool 3, Blade e i Fantastici 4

Le variazioni in corso d'opera per quanto riguarda le date d'uscita non sono una novità nel Marvel Cinematic Universe: per quanto Disney e gli Studios possano essere una macchina ben oliata, d'altronde, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo! Eccoci dunque a fare il resoconto degli slittamenti annunciati proprio in questi minuti.

A far più rumore è sicuramente Avengers: Secret Wars: il film nel quale ritroveremo Michael Waldron come sceneggiatore slitta infatti al 1 maggio 2026, vale a dire a ben 6 mesi di distanza dalla data d'uscita inizialmente prevista per il 6 novembre 2025! A subire la stessa sorte sarà anche il film sui Fantastici 4, che dall'8 novembre 2024 passa al 14 febbraio 2025, e buon san Valentino a tutti!

Problemi anche per Blade: il film con Mahershala Ali, attualmente ancora privo di regista, è stato rinviato al 6 settembre 2024 (di quasi un anno, dunque, rispetto al 3 novembre 2023 inizialmente previsto); meno doloroso lo slittamento di Deadpool 3, per il quale dovremo attendere solo 2 mesi più del previsto: il film con Ryan Reynolds non uscirà il 6 settembre 2024, infatti, bensì l'8 novembre 2024.

Speriamo che questo possa essere l'assetto definitivo del Marvel Cinematic Universe che verrà, e che non ci siano in serbo per noi altre brutte sorprese! I fan, intanto, continuano a chiedersi se vedremo Hugh Jackman in Avengers: Secret Wars.