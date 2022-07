Avengers Secret Wars: il regista non sarà lo stesso di The Kang Dynasty

Pochi giorni fa, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato un sacco di nuovi titoli del MCU, rivelando la line-up completa per la Fase 5 e alcuni film per la Fase 6, inclusi i due film degli Avengers che completeranno "The Multiverse Saga", Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

C'è ancora tempo per l'uscita dei due film, che arriveranno nel 2025, ma già ieri sono arrivate le prime news. Infatti, il regista Destin Daniel Cretton di Shang-Chi dirigerà The Kang Dynasty. La domanda sorge quindi spontanea: chi ci sarà dietro la macchina da presa nell'altra pellicola?

A molti fan è venuto in mente che forse Cretton avrebbe diretto entrambi i film, così come Joss Whedon ha diretto The Avengers e Avengers: Age of Ultron e come Anthony e Joe Russo hanno diretto Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Ma c'è una differenza fondamentale in questo caso: Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars arriveranno a soli sei mesi di distanza l'uno dall'altro.

Secondo Justin Kroll: "Sembra che il piano sia che Destin dirigerà Kang e un un regista diverso dirigerà SECRET WARS a differenza dei Russo che ha fatto sia INFINITY che ENDGAME". Allora chi potrebbe essere? Qualcuno lontano dal Marvel Cinematic Universe? Sembra improbabile, visto che i Marvel Studios cercando di affidarsi a registi di cui si fidano in situazioni come questa. Alcuni nomi validi potrebbero essere quelli di James Gunn dei Guardiani della Galassia, Ryan Coogler di Black Panther, Jon Watts di Spider-Man o Peyton Reed di Ant-Man.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!