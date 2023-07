Avengers: Secret Wars sarà un reboot del MCU? Il creatore di Arrowverse ne è sicuro

In una recente intervista promozionale lo scrittore Marc Guggenheim, il co-creatore dell'Arrowverse, ha dichiarato che una grande mossa da parte di Disney e Marvel Studios sarebbe quella di organizzare un reboot del Marvel Cinematic Universe.

Parlando ai microfoni di The Aarthi & Sriram Show, Guggenheim ha discusso dei risultati poco brillanti che a suo modo di vedere i Marvel Studios avrebbero avuto da Avengers: Endgame, dicendo che se al comando ci fosse stato lui avrebbe già iniziato a "potare l'albero": "Se fossi improvvisamente messo al comando dei Marvel Studios e mi ritrovassi nei panni di Kevin Feige, fondamentalmente farei quello che ha detto Bob Iger in questi giorni, ovvero potare l'albero. Sai, ci sono troppi contenuti. Personalmente mi considero come il più grande nerd Marvel di sempre, e non ho fatto ancora in tempo a vedere Moon Knight. Non riesco proprio a tenere il passo, ci sono troppi contenuti."

L'unica soluzione, per Guggenheim, è quella di un reboot del Marvel Cinematic Universe, e a suo modo di vedere è proprio quello che faranno i Marvel Studios con Avengers: Secret Wars. "Questo è il problema. Penso a questi universi come navi, e più a lungo naviga una nave, più cose si attaccano al suo scafo, e a lungo andare la nave si appesantisce e questo influisce sulla sua velocità. Penso che un reboot ogni tanto sia necessario per alleggerire le cose: voglio dire, accade nei fumetti. DC Comics è molto più vecchia della Marvel e negli anni ha avuto tantissimi reboot, la stessa cosa ha fatto la Marvel Comics con la linea Ultimate Marvel. E la mia ipotesi è che Avengers: Secret Wars andrà nella direzione del reboot, o una specie di reboot. Useranno il film per potare l'albero, come ho detto".

In effetti già in passato le voci di corridoio degli insider avevano parlato di un possibile reboot in arrivo per il Marvel Cinematic Universe, con Avengers: Secret Wars che sarà utilizzato per 'dire addio' agli attori più longevi della saga - tra i quali anche Hugh Jackman e Tobey Maguire - e preparare il terreno a nuovi personaggi, come ad esempio i prossimi X-Men e Fantastici Quattro.

