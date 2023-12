Avengers: Secret Wars, ci sarà Professor X? Parla Patrick Stewart

Il nuovo film della Marvel, Avengers: Secret Wars avrà molti cameo , a quanto pare. Tra questi potrebbe esserci di nuovo Patrick Stewart?

In una recente intervista per Etalk riportata dalla nostra fonte, Comicbookmovies, Patrick Stewart ha parlato della sua eventuale presenza in Avengers: Secret Wars: "[Ride] Non posso metterci una pietra sopra perché non è un fatto né a favore né contro. È una possibilità".

Riferendosi a Logan, l'attore ha continuato dicendo: "Hugh Jackman e io abbiamo considerato Logan come il nostro addio. Dato che sono morto in quel film, anche se mi è stato detto che in realtà sono già morto diverse volte [ride]. Come faccio?". Il personaggio di Charles Xavier è effettivamente morto più volte, ma come ricorda l'attore, è tornato altrettante volte.

L'attore non può dunque né smentire né confermare le ipotesi di un suo ritorno nei panni di Charles Xavier, quindi ogni dubbio è ancora da verificare.

Vi ricordiamo comunque il cameo di Patrick Stewart in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, insieme ad altri personaggi del Marvel Cinematic Universe, come Mr. Fantastic, Bruce Campbell, Captain Carter, Captain Marvel e molti altri...

Secondo voi Patrick Stewart ritornerà come Charles Xavier in Avengers: Secret Wars? Lasciateci tutte le vostre opinioni al riguardo nei commenti.