Avengers Secret Wars, nel poster da sogno il crossover di Wolverine, Spider-Man e Iron Man

Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars sono stati rinviati, ma l'attesa dei fan non fa che crescere e nelle ultime ore è arrivato online un nuovo fan-poster dedicato ai ritorni di Wolverine, Spider-Man e Iron Man del Multiverso.

L'artista noto su Instagram come @Artoftimetravel ha creato un nuovo poster per Avengers: Secret Wars che mostra Wolverine di Hugh Jackman, Spider-Man di Tobey Maguire e Iron Man di Robert Downey Jr schierati in prima linea per il capitolo finale della Saga del Multiverso: nella fan art, disponibile in calce all'articolo, tutti e tre gli attori indossano i loro costumi originali e sembrano pronti ad affrontare Kang il Conquistatore.

Anche se al momento non è dato sapere chi apparirà in Avengers: Secret Wars, le indiscrezioni parlano di un film che, dopo gli eventi di Avengers: The Kang Dynasty, metterà al centro della storia un team di Avengers del Multiverso composto dagli attori 'Marvel Legacy' dei maggiori successi della Marvel fuori dal Marvel Cinematic Universe, come appunto il Wolverine di Hugh Jackman e gli Spider-Men di Tobey Maguire e di Andrew Garfield e anche il Ghost Rider di Nicolas Cage, oltre ovviamente al tanto rumoreggiato ritorno di Robert Downey Jr nei panni di una Variante di Tony Stark. Ricordiamo che, secondo quanto riportato, Avengers: Secret Wars segnerà la fine del MCU e il punto di inizio ideale per un soft reboot della saga.

Nel frattempo, segnaliamo che in queste ore Marvel e Disney hanno rinviato tantissime serie tv MCU in uscita per Disney+ a causa del proseguimento degli scioperi di Hollywood.