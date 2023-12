Avengers: Secret Wars, perché I fan non credono alle parole di Kevin Feige su Iron Man?

In questi giorni il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha gelato i fan della Saga del Multiverso specificando che Iron Man non sarà mai resuscitato nel MCU, eppure dopo lo spavento iniziale molti appassionati hanno subito mangiato la foglia.

Come avete notato anche voi nei commenti lasciati sotto l'articolo originale, nella sua intervista a Variety Kevin Feige ha parlato specificatamente di 'resurrezione', chiarendo che il Marvel Cinematic Universe non correggerà mai l'eroica morte del personaggio vista in Avengers: Endgame con un colpo di bacchetta: si tratta di uno dei massimi momenti raggiunti dalla saga, e tutti in casa Marvel sono d'accordo sul fatto che non va toccato a livello di continuity, specialmente - immaginiamo - i fan della saga.

Allo stesso tempo, però, il tanto chiacchierato ritorno di Robert Downey Jr in Avengers: Secret Wars ovviamente prescinde dalla resurrezione di Iron Man e dagli eventi raccontati in Avengers: Endgame: la Saga del Multiverso ha infatti introdotto nuove regole nel grande tavolo da gioco del MCU, e anche gli stessi insider riferendosi al ritorno di Tony Stark non hanno mai parlato di una resurrezione del medesimo Tony Stark morto in Endgame, quanto piuttosto di una sua Variante del Multiverso. Come al solito, le parole scelte da Kevin Feige dicono tutto e non dicono nulla, lasciando comunque aperta la porta per il ritorno di Robert Downey Jr nei panni di una nuova versione di Tony Stark.

Per altri contenuti vi ricordiamo che secondo le indiscrezioni la prima scelta per dirigere Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars sarebbe Sam Raimi, almeno al momento.