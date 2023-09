Avengers: Secret Wars, nuove informazioni su Wolverine, gli X-Men e il reboot All New MCU

In queste ore il noto scooper e insider Can we get some toast ha anticipato numerosi dettagli in merito all'attesissimo Avengers: Secret Wars e ai piani dei Marvel Studios per le prossime fasi del franchise dopo la Saga del Multiverso.

Come potete vedere nel post pubblicato sul social network X e disponibile nel link della fonte che trovate in basso, Can we get some toast ha confermato che Hugh Jackman rimarrà il Wolverine del MCU fino ad Avengers: Secret Wars, dato che i piani di Kevin Feige non sono quelli di fare Secret Wars solo per dire addio agli attori del Marvel Cinematic Universe, ma per dire addio anche agli attori dei film Marvel venuti prima o comunque realizzati fuori dai Marvel Studios (come appunto la saga degli X-Men con Hugh Jackman). L'insider definisce il film come l''Ultimate soft-reboot' della saga, e conferma che Tobey Maguire e Andrew Garfield appariranno in Secret Wars per lo stesso motivo.

Se confermate, queste indiscrezioni - ripetute effettivamente da più insider e apparentemente arrivate da più fonti - aprono a tantissime possibilità per il Marvel Cinematic Universe dalla Fase 7 in poi: arriveranno i nuovi X-Men? Dopo il Multiverso ci saranno nuovi attori ad interpretare versioni conosciute di personaggi già esistenti? Per il momento i fan non possono che attendere ulteriori aggiornamenti.

Avengers: Secret Wars uscirà a maggio 2027.